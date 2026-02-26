17:24  26 февраля
26 февраля 2026, 15:59

В Украину вернули 1000 тел павших военных

26 февраля 2026, 15:59
Читайте також українською мовою
фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Читайте також
українською мовою

В четверг, 26 февраля, прошли репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые могут принадлежать украинским защитникам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам других лиц. Сектор безопасности и обороны Украины.

Напомним, по данным американских аналитиков, потери Украины и РФ в войне составляют почти 2 млн. Эксперты говорят, что ни одно крупное государство не понесло "даже около такого количества жертв или смертей со времен Второй мировой войны".

Украина РФ война тела погибших
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
