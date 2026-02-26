В Украину вернули 1000 тел павших военных

фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В четверг, 26 февраля, прошли репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые могут принадлежать украинским защитникам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам других лиц. Сектор безопасности и обороны Украины.

Напомним, по данным американских аналитиков, потери Украины и РФ в войне составляют почти 2 млн. Эксперты говорят, что ни одно крупное государство не понесло "даже около такого количества жертв или смертей со времен Второй мировой войны".