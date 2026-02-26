НАБУ и САП разоблачили эксруководство прокуратуры Ивано-Франковской области на масштабной коррупции
Бывшему председателю областной прокуратуры и начальнику управления объявили подозрение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.
Как отмечается, фигуранты требовали и получали неправомерную выгоду от компаний за непривлечение к уголовной ответственности их работников и закрытие уголовных производств.
В частности, в 2021 году прокуроры получили 100 тысяч долларов США за закрытие дела по завладению госимуществом.
Кроме того, руководство прокуратуры организовало схему "3% за покой" – систематически брали откат от дорожной компании, выполнявшей контракты на сотни млн грн.
Как сообщалось, в Прикарпатье чиновники Укрзализныци и ГСЧС продавали должности. За совершенное им грозит немалый срок заключения.
