Черниговщина под ударами дронов: загорелись дома, есть раненые

Фото: ГСЧС Черниговщины

В двух общинах Черниговской области из-за атаки ударных российских беспилотников пострадали мирные жители

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его словам, в Минской общине загорелся дом, 84-летнего хозяина госпитализировали, повреждены соседние дома.

В Батуринской общине повреждено жилье; ранены 32-летний мужчина и 17-летняя девушка.

В Корюковской общине удар FPV-дрона повредил автомобиль и хозяйственное здание потребительского общества.

В Семеновской общине "молния" попала по объекту энергетики.

Всего за сутки зафиксировано 35 обстрелов и 58 взрывов.

Сегодня ночью, 26 февраля, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников и баллистики. В Киеве, Харькове и Запорожье раздались взрывы.

Напомним, из-за ночной атаки на Полтавщине повреждены объекты промышленного предприятия и ЛЭП. Без света осталось 20 тысяч потребителей.