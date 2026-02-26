08:17  26 февраля
Нарушил ПДД и скрылся: в Чернигове водителю объявили подозрение
00:55  26 февраля
Певец Виталий Козловский признался, какие сейчас отношения с Кондратюком
21:55  25 февраля
В Одессе на светофорах разворовали более 20 миллионов
26 февраля 2026, 10:45

Россия выпустила по Украине 39 ракет и 420 дронов: сколько сбила ПВО

26 февраля 2026, 10:45
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
В ночь на 26 февраля российская армия нанесла очередной комбинированный удар по Украине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

РФ атаковала Украину двумя противокорабельными ракетами Циркон, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 24 крылатыми ракетами Х-101, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-69, а также 420 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 280 из них – "шахеды".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 10:00 силы ПВО уничтожили или подавили две противокорабельные ракеты Циркон, четыре баллистических ракеты Искандер-М/С-400, 24 крылатых ракеты Х-101, две управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 15 локациях.

Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Атака на Украину 26 февраля 2026 года

Напомним, враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесщины. В результате атаки 26 февраля получил повреждения объект энергетики на юге региона.

Из-за ночной атаки на Полтавщине повреждены объекты промышленного предприятия и ЛЭП. Без света осталось 20 тысяч потребителей.

