Иллюстративное фото: pixabay

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Там, где разрешает безопасность, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить питание и вернуть оборудование в работу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 февраля в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий – графики ограничения мощности. В некоторых регионах применены аварийные отключения.

Напомним, в ночь на 24 февраля враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также 133 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 111 вражеских беспилотников.