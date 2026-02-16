18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
16 февраля 2026, 18:07

В Одесской области пограничники спасли примерзлого ко льду лебедя

16 февраля 2026, 18:07
фото: ГПСУ
На реке Турунчук пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили лебедя, который примерз к льду и не мог самостоятельно выбраться из ловушки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, военнослужащие осторожно достали птицу изо льда, перенесли в безопасное место, отогрели и накормили, дав ему время восстановить силы.

"Спасенного красавца пограничники назвали Григорием и выпустили на воду, чтобы он присоединился к своей стае", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области военнослужащий пытался подкупить пограничника, чтобы сбежать в Приднестровье. инцидент произошел в начале февраля.

16 февраля 2026
07 августа 2025
