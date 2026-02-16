В Одесской области пограничники спасли примерзлого ко льду лебедя
На реке Турунчук пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили лебедя, который примерз к льду и не мог самостоятельно выбраться из ловушки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, военнослужащие осторожно достали птицу изо льда, перенесли в безопасное место, отогрели и накормили, дав ему время восстановить силы.
"Спасенного красавца пограничники назвали Григорием и выпустили на воду, чтобы он присоединился к своей стае", – говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области военнослужащий пытался подкупить пограничника, чтобы сбежать в Приднестровье. инцидент произошел в начале февраля.
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
