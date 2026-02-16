В Одесской области пограничники спасли примерзлого ко льду лебедя

фото: ГПСУ

На реке Турунчук пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили лебедя, который примерз к льду и не мог самостоятельно выбраться из ловушки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, военнослужащие осторожно достали птицу изо льда, перенесли в безопасное место, отогрели и накормили, дав ему время восстановить силы.

"Спасенного красавца пограничники назвали Григорием и выпустили на воду, чтобы он присоединился к своей стае", – говорится в сообщении.

