В ночь на 16 февраля враг атаковал Украину четырьмя противокорабельными ракетами Циркон, баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-31Пи, а также 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям, около 40 из них - "ш"

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили две противокорабельные ракеты "Циркон" и 52 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 2 локациях.

Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

