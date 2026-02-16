11:20  16 февраля
16 февраля 2026, 09:42

РФ атаковала Украину "Цирконами", баллистикой и дронами: есть попадание на 8 локациях

16 февраля 2026, 09:42
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 16 февраля враг атаковал Украину четырьмя противокорабельными ракетами Циркон, баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-31Пи, а также 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям, около 40 из них - "ш"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили две противокорабельные ракеты "Циркон" и 52 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 2 локациях.

Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Атака на Украину 16 февраля 2026 года

Напомним, 15 февраля в Сумской области российский БпЛА попал в жилой дом . Дрон вызвал частичное разрушение и пожар.

