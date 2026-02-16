11:20  16 февраля
16 февраля 2026, 10:54

В Николаевской области из-за таяния снега и дождей подтоплено 17 населенных пунктов

16 февраля 2026, 10:54
Фото: ГСЧС Николаевской области
В результате интенсивного таяния снега и обильных дождей в ряде общин Николаевская область зафиксировано подтопление приусадебных участков

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области, передает RegioNews.

Больше всего пострадали населенные пункты Арбузинской, Каменомостовской, Кривоозерской, Синюхинобридской, Домановской, Мостовской и Казанковской общин в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах.

В Службу спасения поступило 23 сообщения о подтоплении 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.

К ликвидации последствий привлечены:

  • 25 спасателей;
  • 14 единиц специальной техники;
  • 9 мотопомп.

Также работала техника коммунальных предприятий и местных пожарных охран сел Мостовое и Мариновка.

Сейчас подтопленными остаются приусадебные участки и жилые дома в селе Кумари Каменомостовской общины Первомайского района. На месте работают 13 спасателей, 5 мотопомпов и 2 единицы техники ГСЧС, а также техника частного предприятия.

Напомним, утром 16 февраля в Киеве сильный снегопад вызвал значительные пробки и дорожные происшествия, что осложнило движение транспорта в городе и на подъездах к столице.

