В Николаевской области из-за таяния снега и дождей подтоплено 17 населенных пунктов
В результате интенсивного таяния снега и обильных дождей в ряде общин Николаевская область зафиксировано подтопление приусадебных участков
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области, передает RegioNews.
Больше всего пострадали населенные пункты Арбузинской, Каменомостовской, Кривоозерской, Синюхинобридской, Домановской, Мостовской и Казанковской общин в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах.
В Службу спасения поступило 23 сообщения о подтоплении 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.
К ликвидации последствий привлечены:
- 25 спасателей;
- 14 единиц специальной техники;
- 9 мотопомп.
Также работала техника коммунальных предприятий и местных пожарных охран сел Мостовое и Мариновка.
Сейчас подтопленными остаются приусадебные участки и жилые дома в селе Кумари Каменомостовской общины Первомайского района. На месте работают 13 спасателей, 5 мотопомпов и 2 единицы техники ГСЧС, а также техника частного предприятия.
Напомним, утром 16 февраля в Киеве сильный снегопад вызвал значительные пробки и дорожные происшествия, что осложнило движение транспорта в городе и на подъездах к столице.