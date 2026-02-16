11:20  16 февраля
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
В Одессе гражданские напали на военных ТЦК: применили слезоточивый газ
16 февраля 2026, 09:59

В Киеве на станциях метро "Теремки" и "Черниговская" упали части потолка

16 февраля 2026, 09:59
Скриншот с видео
Вечером 15 февраля на станции Теремки было зафиксировано локальное повреждение подвесного потолка одного из выходов. Станция работает в обычном режиме, пострадавших нет

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

В метрополитене пояснили, что повреждение возникло из-за предварительных ударов, которые оставили дефекты конструкций, часть из которых была скрыта и не заметна во время осмотров.

На момент инцидента проводились подготовительные работы по частичному ремонту выхода.

Также сообщается, что кусок потолка упал на платформу станции "Черниговская".

Метро "Черниговская". Фото: из Telegram-канала "Киев оперативный"

Представитель прессслужбы подземки Оксана Никифорук в комментарии "Украинской правде" сообщила, что на станции "Черниговская" обошлось без пострадавших.

Напомним, в Полтавской области кирпичная стена обрушилась и убила мужчину. По данным следствия, погибший – мужчина 1989 года рождения. Вероятно, он разбирал полуразрушенное здание и на него обрушилась стена.

13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
