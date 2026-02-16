В Киеве на станциях метро "Теремки" и "Черниговская" упали части потолка
Вечером 15 февраля на станции Теремки было зафиксировано локальное повреждение подвесного потолка одного из выходов. Станция работает в обычном режиме, пострадавших нет
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
В метрополитене пояснили, что повреждение возникло из-за предварительных ударов, которые оставили дефекты конструкций, часть из которых была скрыта и не заметна во время осмотров.
На момент инцидента проводились подготовительные работы по частичному ремонту выхода.
Также сообщается, что кусок потолка упал на платформу станции "Черниговская".
Представитель прессслужбы подземки Оксана Никифорук в комментарии "Украинской правде" сообщила, что на станции "Черниговская" обошлось без пострадавших.
