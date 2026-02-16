11:20  16 февраля
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
08:21  16 февраля
В Одессе гражданские напали на военных ТЦК: применили слезоточивый газ
16 февраля 2026, 09:54

Последствия российских обстрелов на Сумщине: повреждена инфраструктура, трое ранены

16 февраля 2026, 09:54
Фото: полиция
За прошедшие сутки войска РФ совершили обстрелы 33 населенных пунктов Сумской области. Под огнем оказались громады Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате вражеских ударов получили ранения ты человека. Зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры:

  • В Сумской городской громаде ранен один человек. Повреждено остекление окон в детской больнице, специализированном медучреждении, частной клинике, многоквартирном доме.
  • В Великописаревской громаде ранен человек, повреждены легковушка и частные домовладения.
  • В Чернеччинской громаде ранен человек, повреждены пять частных домов и хозяйственная постройка.
  • В Новослободской и Поповской громадах зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.
  • В Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Дружбовской, Буринской, Белопольской и Зноб-Новгородской громадах повреждены жилые дома и транспорт.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 668 ударов по 32 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов получили ранения шесть человек.

