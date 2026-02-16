В Полтавской области на железнодорожных путях нашли тело мужчины
Утром 15 февраля в Кременчуге прохожие обнаружили на железнодорожных путях в районе улицы Владимира Большого мертвого мужчину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 48-летний местный житель.
Тело мужчины направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Киевской области пассажирский поезд сбил 23-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.
