11:20  16 февраля
08:27  16 февраля
08:21  16 февраля
16 февраля 2026, 10:42

Корректировала атаки по энергообъектам Одессы: СБУ задержала российскую агентку

16 февраля 2026, 10:42
Фото: СБУ
Контрразведка СБУ задержала в Одессе еще одну агентку ФСБ. Злоумышленница наводила ракетно-дроновые удары россиян по энергетической инфраструктуре портового города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Главной задачей фигурантки было найти и передать координаты трансформаторных подстанций в микрорайонах, а также объектов высокого напряжения, питающих областной центр .

Задержанной оказалась 48-летняя местная безработная, которую враг завербовал в телеграм-канале по поиску "легких заработков".

За обещание "быстрых подработок" агентка объезжала город на общественном транспорте, фиксируя на смартфон территорию энергообъектов. Также она обходила периметр электроподстанций, чтобы обнаружить повреждения и выяснить техническое состояние после недавних обстрелов.

Собранную информацию фигурантка через мессенджер передавала куратору ФСБ. В частности, кроме фото с пометками на гугл-картах, "отчитывалась" об этапах восстановительных работ на объектах.

Сотрудники СБУ задержали агентку по месту жительства, когда, вернувшись после разведвылазки, она как раз готовила "доклад" для куратора из РФ.

Во время обысков у задержанной изъяли два мобильных телефона, с помощью которых она накапливала разведданные и контактировала с ФСБ.

Злоумышленнице объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ГРУ, готовившего координаты для воздушных атак рашистов по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Наведением российских обстрелов занимался завербованный врагом 42-летний переселенец из Луганской области.

