В Одессе гражданские напали на военных ТЦК: применили слезоточивый газ

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 15 февраля, в Киевском районе Одессы группа гражданских лиц напала на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Против военных применили слезоточивый газ и физическую силу

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Во время проверки документов и сопровождения нарушителя военного учета толпа сопротивлялась, из-за чего военные получили травмы различной степени тяжести и химические ожоги глаз. Пострадавшие госпитализированы.

Также нападавшие повредили служебный автомобиль и видеооборудование.

В ТЦК заявили, что действия нападающих уголовно наказуемы, и руководство центра уже обратилось к правоохранителям для привлечения виновных к ответственности.

"Руководство Одесского областного ТЦК и СП инициирует безотлагательное ходатайство перед правоохранительными органами о привлечении к ответственности максимально широкого круга участников инцидента согласно самым строгим санкциям законодательства", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мужчина, убегая от ТЦК, выбежал на лед и провалился в воду. Инцидент произошел на Днепровской набережной. Мужчину вытащили и таки задержали.

