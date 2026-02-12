5 тысяч "зелеными" за инвалидность: в Харьковской области разоблачили врача на взятках

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, врач требовала взятку у обратившегося к ней мужчины, чтобы получить медицинскую помощь и впоследствии оформить группу инвалидности. Она потребовала с него 5 тысяч долларов.



Правоохранители задержали злоумышленницу, когда она получила первые 13 тысяч гривен. Теперь она получила подозрение. Врачи грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.