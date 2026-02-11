22:55  11 февраля
11 февраля 2026, 20:07

Графики отключений электроэнергии 12 февраля: когда украинцы будут без света в четверг

11 февраля 2026, 20:07
иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 12 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Также энергетики призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, насколько сильно россияне повредили энергосистему Украины. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

МВД призывает украинцев подготовиться к ухудшению ситуации из-за возможной российской атаки
11 февраля 2026, 17:19
ПВО обезвредила 112 из 129 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
11 февраля 2026, 08:24
Отключение света 11 февраля: какими будут графики
10 февраля 2026, 19:23
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В центре Киева раздался мощный взрыв
11 февраля 2026, 22:55
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
11 февраля 2026, 22:39
РФ и США, говоря о выборах в Украине, надеются, что Зеленский больше не будет президентом
11 февраля 2026, 22:29
Россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области
11 февраля 2026, 21:56
Во Львовской области 2-летний мальчик умер из-за переохлаждения: родителей ребенка задержали
11 февраля 2026, 21:55
"Заработали" миллионы: в Киеве разоблачили схему взяток в ветбольницах
11 февраля 2026, 21:40
Львовская область получила 600 млн грн на жилье для ветеранов
11 февраля 2026, 21:22
В Херсонской области в результате атаки произошел пожар на АЗС
11 февраля 2026, 21:15
В Херсоне на АЗС взорвался грузовик
11 февраля 2026, 20:58
Зеленский рассказал, готов ли к встрече с Путиным в Москве
11 февраля 2026, 20:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
