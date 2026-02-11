Графики отключений электроэнергии 12 февраля: когда украинцы будут без света в четверг

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 12 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Также энергетики призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

