Наводила баллистику на киевские ТЭЦ: СБУ задержала вражескую агентку

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала еще одну агентку ФСБ, которая корректировала воздушные атаки по энергетической инфраструктуре Киева и шпионила за перемещением Сил обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Среди основных задач фигурантки был поиск и передача фото, видео и координат столичных ТЭЦ, по которым россияне готовили новую серию ракетно-дроновых ударов.

Задачу ФСБ выполняла жительница Ровенщины, которая попала во внимание окупантов, когда искала "легкие заработки" в телеграм-каналах. После вербовки агентку "отправили" в Киевскую область, где она объезжала местные ТЭЦ и фиксировала их техническое состояние после регулярных атак РФ.

Впоследствии фигурантка получила еще одну задачу: выехать в Одесскую, а затем Черниговскую области, чтобы следить за перемещением эшелонов и колонн ВСУ.

Для сбора разведданных по Одесщине фигурантка сначала поселилась в гостиничном номере с видом на местную станцию Укрзализныци. Из окна она следила за движением поездов с военной техникой в направлении фронта.

Далее агент приехала на Черниговщину и арендовала квартиру возле автотрассы. Она установила на подоконнике телефонную камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ. Таким образом российская спецслужба надеялась отследить количество и виды военной техники, которая направлялась на передовую.

Контрразведчики СБУ задержали агента в Черниговской области. У нее изъяли два смартфона, сменные сим-карты и другие доказательства работы на врага.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала двух российских агентов, которые помогали врагу установить последствия удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января.