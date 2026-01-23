11:57  23 января
В Святошинском районе Киева горят склады: киевлян призывают закрыть окна
10:45  23 января
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
09:15  23 января
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
23 января 2026, 10:26

Наводила баллистику на киевские ТЭЦ: СБУ задержала российскую агентку

23 января 2026, 10:26
Фото: СБУ
Контрразведка СБУ задержала еще одну агентку ФСБ, которая корректировала воздушные атаки по энергетической инфраструктуре Киева и шпионила за перемещением Сил обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Среди основных задач фигурантки был поиск и передача фото, видео и координат столичных ТЭЦ, по которым россияне готовили новую серию ракетно-дроновых ударов.

Задачу ФСБ выполняла жительница Ровенщины, которая попала во внимание окупантов, когда искала "легкие заработки" в телеграм-каналах. После вербовки агентку "отправили" в Киевскую область, где она объезжала местные ТЭЦ и фиксировала их техническое состояние после регулярных атак РФ.

Впоследствии фигурантка получила еще одну задачу: выехать в Одесскую, а затем Черниговскую области, чтобы следить за перемещением эшелонов и колонн ВСУ.

Для сбора разведданных по Одесщине фигурантка сначала поселилась в гостиничном номере с видом на местную станцию Укрзализныци. Из окна она следила за движением поездов с военной техникой в направлении фронта.

Далее агент приехала на Черниговщину и арендовала квартиру возле автотрассы. Она установила на подоконнике телефонную камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ. Таким образом российская спецслужба надеялась отследить количество и виды военной техники, которая направлялась на передовую.

Контрразведчики СБУ задержали агента в Черниговской области. У нее изъяли два смартфона, сменные сим-карты и другие доказательства работы на врага.

Наводила баллистику на киевские ТЭЦ: СБУ задержала вражескую агентку

Фигурантке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала двух российских агентов, которые помогали врагу установить последствия удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января.

Киев Черниговская область СБУ задержание агент рф ТЭЦ корректировщик
23 января 2026
