Потери российских оккупантов по состоянию на 23 января: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1280 оккупантов, три танка, три бронемашины, 33 артиллерийские системы, а также 141 единицу автомобильной и специальной техники врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.01.26 ориентировочно составили:
Напомним, бойцы Центра "Альфа" СБУ за прошлый год уничтожили российские системы ПВО на 4 миллиарда долларов.
23 января 2026
