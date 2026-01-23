РФ ночью атаковала Украину 101 ударным дроном: силы ПВО обезвредили 76 БпЛА
В ночь на 23 января вражеская армия атаковала Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера" и беспилотниками других типов, около 60 из них – "шахеды"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 76 вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, днем 22 января россияне сбросили четыре КАБа на поселок Камышеваха в Запорожском районе. В результате атаки один человек погиб, количество пострадавших возросло до 10.