С 6 марта на дорогах Украины заработают 37 новых камер автофиксации

Иллюстративное фото: из открытых источников

С 6 марта на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По его словам, 35 из них установят в новых местах, еще 2 прибора возобновят работу.

Больше комплексов установлено в Киевской области, а также в городах Бровары, Обухов, Вышгород, Белая Церковь, Чернигов, Винница, Черноморск, Золотоноша и на магистральных автодорогах во Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Волынской и Одесской областях.

Новые комплексы будут контролировать скорость на перекрестках, проспектах и магистральных трассах, направленных в сторону крупных городов и населенных пунктов.

В частности, в Броварах приборы установлены на перекрестках улиц Киевская – Героев Украины – Черновола Вячеслава и Киевская – Шевченко; в Обухове – на ул. Киевская, 119; в Вышгороде – на перекрестках ул. Шолуденко – Борисо-Глебская и просп. Шевченко – ул. Набережная; в Белой Церкви – на бульваре Александрийском и проспектах Князя Владимира и Независимости.

Комплексы также заработают на магистральных трассах: М-07, Р-02, М-05, М-06, Н-10, Н-09, М-11, Т-14-16, М-15 и Р-15, включая ключевые направления для крупных городов и транзитных потоков.

Общая численность работающих комплексов составит 377.

С расположением всех комплексов автофиксации ПДД можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Украине запустили систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД с 1 июня 2020 года. Сначала эта инициатива была введена в Киевской области и Киеве.