В Хмельницком столкнулись легковушка и микроавтобус: двое пострадавших
ДТП произошло в Хмельницком 4 марта около 08:30 на улице Западно-Окружной
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автомобиль Toyota, за рулем которого находился 40-летний местный житель, и микроавтобус Opel Vivaro под управлением 41-летнего жителя Черновицкой области.
В результате ДТП водитель Toyota и 60-летний пассажир микроавтобуса получили травмы. Обоих госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 3 марта в Черкасской области после столкновения с грузовиком автомобиль Renault Taliant вылетел в кювет. Водитель легковушки погиб на месте. Двое его пассажиров получили травмы.
