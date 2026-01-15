В Україні посилять відповідальність за жорстоке поводження із тваринами

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Парламент прийняв за основу законопроект, який приводить деякі законодавчі акти у відповідність з вимогами Європейської конвенції про захист домашніх тварин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ВР.

Зокрема у документі йдеться про заборону:

проведення болісних косметичних втручань без медичних показань чи для зміни зовнішнього вигляду, зокрема купірування вух і хвостів, позбавлення голосу, видалення зубів і пазурів тощо;

перешкоджати годуванню безхатніх тварин або надавати їм іншу допомогу;

діяльності догхантерів;

утримувати тварин на постійній прив'язі без вигулу;

при дресируванні тварин примушувати їх до перевершення своїх природних можливостей чи сил шляхом застосування штучних допоміжних засобів, які спричиняють ушкодження, викликають біль, страждання або пригнічення.

Також заборонятиметься продаж домашніх "породистих" тварин, якщо немає офіційних документів, що підтверджують її походження.

За "залишення тварини напризволяще" притягуватимуть до відповідальності.

Нагадаємо, на Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку. Інцидент стався у селі Лопатин.