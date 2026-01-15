В Україні посилять відповідальність за жорстоке поводження із тваринами
Парламент прийняв за основу законопроект, який приводить деякі законодавчі акти у відповідність з вимогами Європейської конвенції про захист домашніх тварин
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ВР.
Зокрема у документі йдеться про заборону:
- проведення болісних косметичних втручань без медичних показань чи для зміни зовнішнього вигляду, зокрема купірування вух і хвостів, позбавлення голосу, видалення зубів і пазурів тощо;
- перешкоджати годуванню безхатніх тварин або надавати їм іншу допомогу;
- діяльності догхантерів;
- утримувати тварин на постійній прив'язі без вигулу;
- при дресируванні тварин примушувати їх до перевершення своїх природних можливостей чи сил шляхом застосування штучних допоміжних засобів, які спричиняють ушкодження, викликають біль, страждання або пригнічення.
Також заборонятиметься продаж домашніх "породистих" тварин, якщо немає офіційних документів, що підтверджують її походження.
За "залишення тварини напризволяще" притягуватимуть до відповідальності.
Нагадаємо, на Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку. Інцидент стався у селі Лопатин.
Холодно на вулиці: 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодженняВсі новини »
14 січня 2026, 20:40Що робити, коли немає тепла вдома – рекомендації МОЗ
12 січня 2026, 20:40
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Зеленський зустрівся із Залужним: про що говорили
15 січня 2026, 18:45Нардепка від "Слуги народу" під час спілкування із главою НАБУ грала в ігри на смартфоні
15 січня 2026, 18:34В Україні викрили корупційну схему в укртрансбезпеці: організаторів затримали в різних містах
15 січня 2026, 18:15РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України
15 січня 2026, 17:45Смертельна ДТП на Полтавщині: іномарка влетіла у відбійник
15 січня 2026, 17:35Тимошенко може вийти під заставу: названа сума
15 січня 2026, 17:11РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові
15 січня 2026, 16:55У Києві померла жінка під час операції з імплантації сідниць: отримав підозру платичний хірург
15 січня 2026, 16:1560 тисяч за довідку: на Полтавщині вимагали хабар з чоловіка з інвалідністю
15 січня 2026, 15:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »