Зеленский призвал руководителей городов "не убегать от проблем"

фото: Офис Президента Украины

РФ пользуется ухудшением погодных условий и пытается вывести из строя больше энергетических объектов в Украине. Каждая городская администрация должна быть готова к этому

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграммы Владимира Зеленского.

По словам президента, важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эту цель врага и готовились к полному противодействию – к реальной работе ради горожан.

"Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого", – отметил Зеленский.

Он также напомнил, что сейчас продолжаются восстановительные работы в наших городах, общинах: в Киеве и области, на Днепровщине, на Львовщине, в Кировоградской, Черкасской, Одесской областях.

Напомним, на днях Владимир Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администраций. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОВА.