Зеленский призвал руководителей городов "не убегать от проблем"
РФ пользуется ухудшением погодных условий и пытается вывести из строя больше энергетических объектов в Украине. Каждая городская администрация должна быть готова к этому
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграммы Владимира Зеленского.
По словам президента, важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эту цель врага и готовились к полному противодействию – к реальной работе ради горожан.
"Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого", – отметил Зеленский.
Он также напомнил, что сейчас продолжаются восстановительные работы в наших городах, общинах: в Киеве и области, на Днепровщине, на Львовщине, в Кировоградской, Черкасской, Одесской областях.
Напомним, на днях Владимир Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администраций. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой ОВА.