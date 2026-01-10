12:45  10 января
10 января 2026, 19:35

Что будет 11 января со светом: в Укрэнерго предупредили граждан об отключении

10 января 2026, 19:35
Иллюстративное фото
В Украине из-за обстрелов российских окупантов продолжаются отключение электроэнергии. В Укрэнерго рассказали, что будет в воскресенье, 11 января

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Отмечается, что графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей) будут применяться во всех регионах. При этом предупредили, что ситуация может изменяться в течение дня.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережливо!", - призвали энергетики.

Напомним, жителей Киева предупредили о похолодании и возможных вражеских обстрелах. Вероятно, РФ воспользуется сложными погодными условиями, чтобы снова атаковать нашу энергосистему.

