Харьков под обстрелом: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру пятью ракетами

Иллюстративное фото: Reuters

Российские войска сегодня, 5 января, нанесли пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

По его данным, в результате атаки город получил значительные повреждения.



Удары носили целенаправленный характер и были направлены именно по объектам энергетики.

"Враг целенаправленно нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова. Есть очень значительные повреждения", – написал Терехов.

Напомним, в Днепре в понедельник, 5 января, во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. В результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар. Поврежденное предприятие. Также изуродованы авто, линия электропередач.