Харьков под обстрелом: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру пятью ракетами
Российские войска сегодня, 5 января, нанесли пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
По его данным, в результате атаки город получил значительные повреждения.
Удары носили целенаправленный характер и были направлены именно по объектам энергетики.
"Враг целенаправленно нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова. Есть очень значительные повреждения", – написал Терехов.
Напомним, в Днепре в понедельник, 5 января, во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. В результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар. Поврежденное предприятие. Также изуродованы авто, линия электропередач.
