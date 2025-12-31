В 2025 году РФ выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и более 100 тыс. дронов
Воздушная тревога в 2025 году звучала не менее 19 тыс. раз
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.
По данным Телеграмм-канала, в 2025 году российская армия выпустила по Украине более 60 тыс. авиабомб, 2,4 тыс. ракет и более 100 тыс. беспилотников.
При этом воздушная тревога звучала не менее 19 тыс. раз.
Чаще всего тревоги звучали в Харьковской – 2020 раз, в Запорожской – 1807 раз и Сумской областях – 1793 раза.
Меньше всего на Закарпатье – 126 раз.
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о потерях россиян по состоянию на конец 2025 года. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла более 1,2 млн. бойцов.
