08 января 2026, 11:43

С 22 января поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому расписанию

08 января 2026, 11:43
Иллюстративное фото: из открытых источников
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда с отправлением с 22 января по обновленным графикам движения

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает RegioNews.

Около 70% внутренних рейсов появятся в приложении УЗ с 08:00, все международные – с 09:00. Остальные билеты поступят в продажу постепенно до конца дня.

Компания сменила расписание для 118 поездов дальнего сообщения и 62 пригородных. Это позволит учесть ограничения безопасности и уменьшить задержки на поврежденном врагом фастовском участке, где продолжается восстановление инфраструктуры.

Часть рейсов заведомо замедлили, чтобы повысить безопасность пассажиров и железнодорожников и вернуть прогнозируемость сообщения.

По словам председателя правления УЗ Александра Перцовского, графики за семь дней проделали работу, на которую в Европе обычно отводят до пяти месяцев. Благодаря изменениям компания рассчитывает вернуться на уровень около 91% своевременных прибытий.

Обновленные графики начнут действовать с 22 января.

Напомним, с 14 декабря в Украине начал действовать обновленный график движения пассажирских поездов, расширяющий возможности железнодорожных путешествий в страны Европейского Союза. Укрзализныця просмотрела международное сообщение и увеличила количество маршрутов с 11 до 17.

