Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Запорожьеоблэнерго".

Вчера около 22:00 из-за массированной атаки российских дронов на энергообъекты весь регион остался без света. Восстановительные работы продолжались всю ночь.

В первую очередь специалисты заживляли критическую инфраструктуру, в частности, объекты водо- и теплоснабжения.

Благодаря наработанным алгоритмам действия работы завершили менее чем за 7 часов – жителям области и Запорожья вернули электроэнергию.

Несмотря на восстановление, ситуация в энергосистеме региона остается сложной. Жителей просят срочно ограничить использование мощных электроприборов во избежание повторных массовых отключений.

Напомним, в ночь на 8 января россияне атаковали украинские энергетические объекты. В результате в Днепропетровской и Запорожской областях большинство людей остались без электроэнергии.