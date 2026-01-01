В 2025 году украинские спасатели почти 500 тыс. раз выезжали на места обстрелов

иллюстративное фото: из открытых источников

В прошлом году спасатели почти полмиллиона раз выезжали на места российских атак

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в течение года спасатели совершили 491 756 выездов на места, пострадавшие от российских атак. 7757 человек спасли из-под завалов.

Кроме того, работники ГСЧС ликвидировали 92 892 пожара в домах, больницах, на заводах и предприятиях.

Также спасатели обследовали 25 483 гектара земли и обезвредили 86 310 взрывоопасных предметов.

Ранее в ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год. Перед этим синоптики предупреждали о похолодании и метели.