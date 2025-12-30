2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой

иллюстративное фото: из открытых источников

Год завершится прекрасной зимней погодой. Завтра в Украине ожидается периодический снег, на юге – мокрый снег

Как передает RegioNews, об этом свидетельствует прогноз погоды Натальи Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь ожидается -3…-7, на востоке и северо-востоке -4…-9 градусов.

Завтра днем в большинстве областей столбики термометров покажут -2…-5 градусов.

Ветер будет с северо-запада, порывистый, временами сильный.

В Киеве 31 декабря будет холодно, со снегом и сильными порывами ветра: ночью до -7 градусов, днем около 5 градусов мороза.

На дорогах – гололедица.

Как сообщалось, Украину накроет арктический воздух. Кое-где столбики термометров опустятся до -14 градусов.