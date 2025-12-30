14:59  30 декабря
30 декабря 2025, 16:16

Новый год украинцы встретят с отключениями света

30 декабря 2025, 16:16
фото: glavred.net
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать привычные графики почасовых отключений электроэнергии

Как передает RegioNews, об этом заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

По его словам, специалисты осторожно относятся к любым прогнозам, поскольку ситуация в энергосистеме остается нестабильной из-за возможных атак и снижения температуры воздуха.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в период снижения ночной нагрузки энергетики могут частично увеличить подачу света, однако ситуация будет зависеть от рисков безопасности.

Ранее мы сообщали о том, как выключить свет в Украине 30 декабря. Главная причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

