Новый год украинцы встретят с отключениями света
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать привычные графики почасовых отключений электроэнергии
Как передает RegioNews, об этом заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.
По его словам, специалисты осторожно относятся к любым прогнозам, поскольку ситуация в энергосистеме остается нестабильной из-за возможных атак и снижения температуры воздуха.
Несмотря на сложившуюся ситуацию в период снижения ночной нагрузки энергетики могут частично увеличить подачу света, однако ситуация будет зависеть от рисков безопасности.
Ранее мы сообщали о том, как выключить свет в Украине 30 декабря. Главная причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
