Пограничники уничтожили вражеский танк на Курском направлении
Украинские пограничники поразили скрытый вражеский танк на Курском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
На Курском направлении операторы FPV-дронов 15 мобильного пограничного отряда в очередной раз доказали, что от украинского дрона не укроешься.
"Оккупанты пытались максимально обезопасить технику, замаскировав ее подручными средствами под местность. Однако для наших пилотов это не стало проблемой", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях украинские пограничники уничтожили танк, пушку и несколько единиц тяжелой бронетехники россиян в Донецкой области.
ВСУ за сутки ликвидировали более 800 российских оккупантов – ГенштабВсе новости »
26 декабря 2025, 07:18В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
24 декабря 2025, 16:44
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Остановка подъемника на горе Захар Беркут: спасатели эвакуировали 78 человек
26 декабря 2025, 15:20В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
26 декабря 2025, 15:09На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
26 декабря 2025, 14:48Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: погиб водитель электроскутера
26 декабря 2025, 14:43Последствия атаки на Умань: Черкасская ОВА обнародовала фото и подробности
26 декабря 2025, 14:25В Винницкой области адвокат сбил 10-летнего ребенка на самокате: ему сообщили о подозрении
26 декабря 2025, 14:10На Львовщине будут судить эксглаву лесничества, который нанес ущерб государству на 15 млн грн
26 декабря 2025, 13:59На Абранском перевале на Закарпатье микроавтобус врезался в грузовик: есть погибший и травмированные
26 декабря 2025, 13:45Чрезвычайная ситуация в Карпатах: около 80 человек застряли на подъемнике
26 декабря 2025, 13:37В Киеве владелец квартиры избил насмерть своего гостя
26 декабря 2025, 13:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все блоги »