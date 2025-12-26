Пограничники уничтожили вражеский танк на Курском направлении

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На Курском направлении операторы FPV-дронов 15 мобильного пограничного отряда в очередной раз доказали, что от украинского дрона не укроешься.

"Оккупанты пытались максимально обезопасить технику, замаскировав ее подручными средствами под местность. Однако для наших пилотов это не стало проблемой", – говорится в сообщении.

