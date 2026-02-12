22:57  11 февраля
В центре Киева раздался мощный взрыв
22:39  11 февраля
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
12 февраля 2026, 07:12

Украинские защитники обезвредили еще около 800 оккупантов и 65 вражеских артсистем

12 февраля 2026, 07:12
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 770 оккупантов, один танк, пять бронемашин и 65 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 250 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.02.26 ориентировочно составили:

Потери россиян 12 февраля 2026 года

Напомним, Сырский рассказал, как украинским военным удается удерживать ключевые рубежи на фронте, несмотря на активные попытки РФ перехватить инициативу.

