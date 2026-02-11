10:15  11 февраля
11 февраля 2026, 11:28

Тендер на озеленение Днепра: власти потратят 72 миллиона на цветы и кусты

11 февраля 2026, 11:28
Иллюстративное фото: pixabay
В 2025 году городские власти Днепра активно выделяли миллионы на озеленение, и 2026-й не стал исключением. Департамент благоустройства и инфраструктуры объявил новый тендер

Тендер обнародован на сайте Prozorro, информирует RegioNews со ссылкой на "Информатор".

В этот раз на уход за растениями власти планируют потратить более 72 миллионов гривен.

Тендер на озеленение Днепра: власти потратят 72 миллиона на цветы и кусты
Название

Торги объявили 6 февраля, а принимать предложения от участников будут до 14 февраля включительно. Пока желающих посоревноваться за подряд нет, однако к концу аукциона ситуация может измениться.

По условиям тендера, за 72 миллиона будущий подрядчик должен обеспечить полный цикл работ по содержанию зеленых зон города в течение 2026 года (страницы 27-39 тендерной документации).

Напомним, ранее в Киеве разоблачили директора коммунального некоммерческого предприятия КГГА "Образовательное агентство города Киева" в вымогательстве почти 1,2 млн грн от предпринимателя-победителя тендера на закупку учебного оборудования.

11 февраля 2026
