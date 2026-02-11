В Харьковской области аферисты украли у военного миллион

Фото из открытых источников

В Харьковской области к правоохранителям обратился военный. Он стал жертвой аферистов

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как оказалось, мошенники позвонили по телефону военному и представились работниками банка. Они предложили обновить данные и назвать код, поступивший на телефон через SMS. После сообщения кода аферисты списали со счета военного около миллиона гривен.

"Во время общения мошенники сообщили конфиденциальную информацию: фамилию, имя и отчество заявителя, номер бригады, в которой он проходил службу, а также сумму находившихся на счете и сумму денежного обеспечения, которую он в последний раз получил. Получив персональную информацию о себе, заявитель был введен в заблуждение и стал считать, что общается с представителем банка, поэтому выполнил инструкции, которые ему предоставляли в телефонном режиме", – рассказали в полиции", - рассказали в полиции.

К счастью, правоохранители и служба безопасности Ощадбанка успели заблокировать дальнейший перевод средств. Похищенные деньги были возвращены военному.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе. Это произошло осенью прошлого года.