Началось новое заседание по делу Коломойского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко.

"Его уже доставили в зал суда. Автозаки все поремонтированы!", – добавил нардеп.

Ранее апелляционный суд оставил Игоря Коломойского под стражей. В ходе заседания 17 декабря бизнесмен высказал свое мнение о политической ситуации в Украине и заявил, что действующий президент Владимир Зеленский не планирует участвовать в следующих выборах и, по его мнению, может пойти вместе с экс-руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.