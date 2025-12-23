Началось новое заседание по делу Коломойского
В Высшем антикоррупционном суде началось очередное заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко.
"Его уже доставили в зал суда. Автозаки все поремонтированы!", – добавил нардеп.
Ранее апелляционный суд оставил Игоря Коломойского под стражей. В ходе заседания 17 декабря бизнесмен высказал свое мнение о политической ситуации в Украине и заявил, что действующий президент Владимир Зеленский не планирует участвовать в следующих выборах и, по его мнению, может пойти вместе с экс-руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.
