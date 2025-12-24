11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
10:59  24 декабря
В Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кофейню
07:52  24 декабря
В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении
24 декабря 2025, 08:41

РФ атаковала Украину 116 беспилотниками: силы ПВО обезвредили 60

24 декабря 2025, 08:41
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 24 декабря враг атаковал Украину 116 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Значительное количество ударных БПЛА россияне направили на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 60 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 48 ударных дронов на 19 локациях.

В Воздушных силах отметили, что враг продолжает атаку беспилотниками.

Напомним, в ночь на 24 декабря российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Запорожье, сбросив на город три авиационных бомбы. Есть попадания в жилую застройку, возникли пожары. Число пострадавших увеличилось до трех.

