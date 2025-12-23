18:49  23 грудня
Енергетики розповіли про відключення світла у середу 24 грудня
15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
23 грудня 2025, 18:39

В Уряді зробили заяву про нові тарифи на воду

23 грудня 2025, 18:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кабінет Міністрів виступив із ініціативою відтермінувати заплановані зміни в тарифах на воду для населення.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

"Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску. Разом з тим ми маємо знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати та заходити в борги. Наступний крок – уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення", – заявила вона.

Як повідомлялось, наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. На думку експертів, це пов’язано з необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
