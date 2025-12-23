В Уряді зробили заяву про нові тарифи на воду
Кабінет Міністрів виступив із ініціативою відтермінувати заплановані зміни в тарифах на воду для населення.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
"Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску. Разом з тим ми маємо знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати та заходити в борги. Наступний крок – уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення", – заявила вона.
Як повідомлялось, наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. На думку експертів, це пов’язано з необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.
