В Уряді зробили заяву про нові тарифи на воду

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів виступив із ініціативою відтермінувати заплановані зміни в тарифах на воду для населення.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

"Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску. Разом з тим ми маємо знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати та заходити в борги. Наступний крок – уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення", – заявила вона.

Як повідомлялось, наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. На думку експертів, це пов’язано з необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.