13:09  23 декабря
В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину
10:45  23 декабря
На Полтавщине на обочине дороги нашли тело женщины
09:57  23 декабря
На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
23 декабря 2025, 12:41

Украинские атомные станции снизили мощность генерации после ночной атаки РФ

23 декабря 2025, 12:41
фото: espreso.tv
Атомные станции Украины снизили мощность поколения после ночного удара россиян. Возврат к номинальным значениям возможно только после восстановительных работ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг и. министра энергетики Украины Артема Некрасова.

По его словам, в результате массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации.

Некрасов отметил, что увеличение генерации атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети.

Напомним, в ночь на 23 декабря армия РФ применила против Украины более 600 беспилотников и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

23 декабря 2025
