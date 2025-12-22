15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
14:29  22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
13:29  22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
22 декабря 2025, 14:29

Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников

22 декабря 2025, 14:29
иллюстративное фото: из открытых источников
С приближением рождественско-новогодних праздников на границе существенно вырос пассажиро-транспортный поток

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 21 декабря впервые после завершения летнего туристического сезона суточный показатель пересечения государственной границы Украины превысил 150 тысяч человек.

"За прошедшие сутки в пунктах пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой пограничники оформили почти 155 тысяч человек и 28,5 тысяч единиц автотранспорта. При этом в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем уехало", – говорится в сообщении.

В связи с увеличением пассажиропотока, что связано с приближением рождественско-новогодних праздников, в отдельных направлениях наблюдается образование очередей как на выезд из Украины, так и на въезд.

"Во избежание дискомфорта при пересечении границы гражданам, которые планируют заграничные поездки, рекомендуем заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать направления с меньшим скоплением транспорта. В это время также стоит закладывать больше времени на пересечение границы", – добавили пограничники.

Как сообщалось, во Львовской области пограничники разоблачили масштабную схему незаконного оборота контрафактной продукции известных брендов. Предварительная стоимость изъятых контрабандных товаров составляет около 14 миллионов гривен.

пограничники граница очереди Госпогранслужба ГПСУ
