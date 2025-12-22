Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 21 декабря впервые после завершения летнего туристического сезона суточный показатель пересечения государственной границы Украины превысил 150 тысяч человек.

"За прошедшие сутки в пунктах пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой пограничники оформили почти 155 тысяч человек и 28,5 тысяч единиц автотранспорта. При этом в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем уехало", – говорится в сообщении.

В связи с увеличением пассажиропотока, что связано с приближением рождественско-новогодних праздников, в отдельных направлениях наблюдается образование очередей как на выезд из Украины, так и на въезд.

"Во избежание дискомфорта при пересечении границы гражданам, которые планируют заграничные поездки, рекомендуем заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать направления с меньшим скоплением транспорта. В это время также стоит закладывать больше времени на пересечение границы", – добавили пограничники.

