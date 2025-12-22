Во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного оборота контрафактной продукции известных брендов
Житель Львовской области вместе с сообщниками организовал противоправный бизнес, включавший ввоз и изготовление поддельной продукции
В частности, в городе Буск функционировали два подпольных швейных цеха, где нелегально производили одежду под видом брендов класса люкс с использованием торговых знаков известных компаний. К работе злоумышленники привлекали местных жителей.
Реализацию контрафактного товара осуществляли через магазины во Львове и Буске, а также с помощью мессенджеров и социальных сетей.
Кроме одежды фигуранты продавали поддельные под марку Apple аксессуары, наушники и часы.
Предварительная стоимость изъятых контрабандных товаров составляет около 14 миллионов гривен.
