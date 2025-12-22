15:19  22 декабря
22 декабря 2025, 14:14

Во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного оборота контрафактной продукции известных брендов

22 декабря 2025, 14:14
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Житель Львовской области вместе с сообщниками организовал противоправный бизнес, включавший ввоз и изготовление поддельной продукции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, в городе Буск функционировали два подпольных швейных цеха, где нелегально производили одежду под видом брендов класса люкс с использованием торговых знаков известных компаний. К работе злоумышленники привлекали местных жителей.

Реализацию контрафактного товара осуществляли через магазины во Львове и Буске, а также с помощью мессенджеров и социальных сетей.

Кроме одежды фигуранты продавали поддельные под марку Apple аксессуары, наушники и часы.

Предварительная стоимость изъятых контрабандных товаров составляет около 14 миллионов гривен.

Напомним, во Львовской области остановили контрабанду подержанных ноутбуков на миллион гривен. Контрабандную электронику обнаружили в пункте пропуска "Шегини-Медика".

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
