15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2025, 15:35

В Варшаве трое мужчин жестоко избили украинцев: в чем причина

05 сентября 2025, 15:35
Читайте також українською мовою
Фото: Polska Policja
Читайте також
українською мовою

В варшавском районе Бялоленка вечером 4 сентября произошло жестокое нападение на молодых украинцев. По данным полиции, нападавшие сначала высказывали оскорбительные высказывания и нецензурную брань из-за их национальности, а затем прибегли к физическому насилию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Raport Warszawski.

Отмечается, что возле одного из магазинов Варшавы неизвестные спровоцировали конфликт, а затем жестоко избили украинцев. Одному из потерпевших понадобилась помощь медиков.

Свидетель происшедшего вызвала полицию и зафиксировала нападение на видео.

На вызов прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они собрали доказательства, опросили свидетелей и подготовили ориентировку на нападающих.

"Полицейские немедленно приступили к действиям, чтобы установить и задержать нападающих", – отметила надкомиссар Полина Онишко.

Уже на следующий день стражи порядка задержали 41-летнего мужчину, а чуть позже в одной из квартир – еще двух нападающих в возрасте 28 и 36 лет. Во время обыска у одного из них стражи порядка обнаружили наркотик мефедрон.

Задержанным предъявлено обвинение:

  • 41-летний мужчина будет отвечать за участие в избиении;
  • 28-летнему инкриминируют телесные повреждения, национальные оскорбления и угрозы свидетелям;
  • 36-летнего обвиняют в избиении, оскорблениях и хранении наркотиков. К тому же у него уже были проблемы с законом, что может усилить наказание.

Суд отпустил подозреваемых под полицейский надзор, запретив контактировать с жертвами и друг с другом.

Как известно, в Польше за избиения и оскорбления на национальной почве предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы. Полиция подчеркивает, что мотив преступления связан именно с национальностью пострадавших.

Напомним, недавно Польша выслала из страны 15 граждан Украины, которые признаны опасными для общественного порядка и безопасности. Им запретили въезжать в Польшу в течение 5-10 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение украинцы полиция конфликт нападение Польша Варшава национальность
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Николаеве судили водителя маршрутки за смертельное ДТП: какую меру пресечения избрали
05 сентября 2025, 16:20
Напал с ножом на работника ТЦК – на Харьковщине мужчине объявили подозрение
05 сентября 2025, 16:11
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
05 сентября 2025, 15:51
В Тернопольской области разоблачили группу мошенников, которые выманили у людей почти 6 млн грн
05 сентября 2025, 15:27
Украл 100 тысяч из АЗС: в Кривом Роге задержали 25-летнего мужчину
05 сентября 2025, 14:58
Зеленский о войсках партнеров в Украине: речь идет о тысячах
05 сентября 2025, 14:42
В Днепре вузы требовали взятку за поступление на магистратуру
05 сентября 2025, 14:30
Гендиректор "Укрпочты" резко ответил хейтерам и отказался извиняться – детали скандала
05 сентября 2025, 14:22
Днепр под обстрелом: городские власти рассказали о последствиях
05 сентября 2025, 13:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »