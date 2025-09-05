В Варшаве трое мужчин жестоко избили украинцев: в чем причина

Фото: Polska Policja

В варшавском районе Бялоленка вечером 4 сентября произошло жестокое нападение на молодых украинцев. По данным полиции, нападавшие сначала высказывали оскорбительные высказывания и нецензурную брань из-за их национальности, а затем прибегли к физическому насилию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Raport Warszawski.

Отмечается, что возле одного из магазинов Варшавы неизвестные спровоцировали конфликт, а затем жестоко избили украинцев. Одному из потерпевших понадобилась помощь медиков.

Свидетель происшедшего вызвала полицию и зафиксировала нападение на видео.

На вызов прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они собрали доказательства, опросили свидетелей и подготовили ориентировку на нападающих.

"Полицейские немедленно приступили к действиям, чтобы установить и задержать нападающих", – отметила надкомиссар Полина Онишко.

Уже на следующий день стражи порядка задержали 41-летнего мужчину, а чуть позже в одной из квартир – еще двух нападающих в возрасте 28 и 36 лет. Во время обыска у одного из них стражи порядка обнаружили наркотик мефедрон.

Задержанным предъявлено обвинение:

41-летний мужчина будет отвечать за участие в избиении;

28-летнему инкриминируют телесные повреждения, национальные оскорбления и угрозы свидетелям;

36-летнего обвиняют в избиении, оскорблениях и хранении наркотиков. К тому же у него уже были проблемы с законом, что может усилить наказание.

Суд отпустил подозреваемых под полицейский надзор, запретив контактировать с жертвами и друг с другом.

Как известно, в Польше за избиения и оскорбления на национальной почве предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы. Полиция подчеркивает, что мотив преступления связан именно с национальностью пострадавших.

Напомним, недавно Польша выслала из страны 15 граждан Украины, которые признаны опасными для общественного порядка и безопасности. Им запретили въезжать в Польшу в течение 5-10 лет.