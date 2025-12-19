22:57  19 грудня
Експерти прогнозують уповільнення відвантаження української сої

19 грудня 2025, 23:50
Ілюстративне фото
Експорт сої з України наразі залишається відносно активним. При цьому фахівці прогнозують уповільнення відвантажень. Стало відомо, зщо на це вплинуло

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

В аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу ПУСК зазначили, що станом на 15 грудня експорт української сої становить близько 200 тисяч тонн. Наприкінці місяця очікують, що експорт вже не буде таким інтенсивним. За словами фахівців корекція на світовому ринку вже позначилася на українських експортних цінах.

"Минулого тижня котирування в портах переважно не змінювалися або демонстрували незначне зниження, формуючись у діапазоні 422-427 USD/т. Водночас внутрішні переробники продовжують утримувати високі закупівельні ціни завдяки сприятливій маржинальності переробки та активно конкурують з експортерами за сировину", - зазначили аналітики.

У першій половині січня, вважають фахівці, ринок може скоригуватися. При цьому вже в березні-травні наступного року прогнозують ймовірне подорожчання сої.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.

