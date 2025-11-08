Відключення світла 9 листопада: в Укренерго попередили українців про обмеження на неділю
Через російські обстріли в Україні 9 листопада будуть діяти обмеження електроенергії в більшості регіонів. Енергетики попередил, які будуть діяти графіки
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
Обмеження споживання електроенергії в Україні в неділю, 9 листопада, будуть такими:
- графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
- графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають громадян енергетики.
Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Запорізькому напрямку росіяни віддають своїх у рабство своїх же солдатів, які не хочуть йти у штурми
08 листопада 2025, 19:30Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість жертв зросла
08 листопада 2025, 18:45Загиблий та десятеро поранених: у Харківській області тривають роботи на місці нічної атаки
08 листопада 2025, 18:20Смертельна ДТП у Запоріжжі: пенсіонера збили на смерть та втік, що відомо
08 листопада 2025, 17:45Робота пунктів пропуску: українські прикордонники зробили заяву
08 листопада 2025, 16:30На Чернігівщині судили чоловіка, який звітував росіянам про розсташування блокпостів
08 листопада 2025, 15:50У Дніпрі з-під завалів будинку після атаки дістали собаку
08 листопада 2025, 15:00В'їзд і виїзд з України повністю закритий: що відбувається - заява прикордонників
08 листопада 2025, 14:30У Львові водій іномарки збив пенсіонерку
08 листопада 2025, 13:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »