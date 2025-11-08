Фото з відкритих джерел

Через російські обстріли в Україні 9 листопада будуть діяти обмеження електроенергії в більшості регіонів. Енергетики попередил, які будуть діяти графіки

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Обмеження споживання електроенергії в Україні в неділю, 9 листопада, будуть такими:

графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;

графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають громадян енергетики.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.