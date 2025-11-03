Ілюстративне фото

У вівторок, 4 листопада, в Україні будуть діяти графіки обмеження електроенергії. Причиною стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Зазначається, що графіки та обсяг обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень — з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги;

графіки обмеження потужності — з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 (для промислових споживачів).

Енергетики також нагадали, що в будь-який час графіки обмежень можуть змінитися. Тому рядять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають українців.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.