Погодинні відключення майже весь день: в Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 4 листопада
У вівторок, 4 листопада, в Україні будуть діяти графіки обмеження електроенергії. Причиною стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
Зазначається, що графіки та обсяг обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень — з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги;
- графіки обмеження потужності — з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 (для промислових споживачів).
Енергетики також нагадали, що в будь-який час графіки обмежень можуть змінитися. Тому рядять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають українців.
Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.