Багаторазова переможниця радіодиктанту про текст 2025 року: "Дурнуватий!"

Скриншот із відео

Христина Гоянюк, яка неодноразово здобувала перемогу в національному радіодиктанті розкритикувла цьогорічний текст під час прямого ефіру

Про це інформує RegioNews із посиланням на трансляцію "Суспільного".

"За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати одразу всі розділові знаки", – сказала Гоянюк.

Її слова перебив ведучий.

"Ну, слова критики теж можливі в нашому житті. Пані Христина, судячи з настрою, уперше… Хоча побачимо. Можливо, попри те, що не встигала, але написала все ж таки без помилок", – додав він.

Пізніше голова правління "Суспільного мовлення" Микола Чернотицький вибачився за перебивання Христини Гоянюк. Він пообіцяв провести редакторське обговорення цього питання, наголосивши на важливості відкритості до різних думок. Також він подякував усім учасникам Радіодиктанту національної єдності.

Христина Гоянюк добре відома своїми успіхами в радіодиктанті. Минулого року вона стала єдиною учасницею, яка написала його без жодної помилки. 79-річна учасниця утримує звання рекордсменки України за кількістю участей у національних диктантах – з 2000 року вона не пропустила жодного.

Варто зазначити, що до любові до мови її привів батько, який працював учителем української мови та літератури й очолював школу в Бориславі.

Не тільки Христина Гоянюк висловила критику. Посолка Канади в Україні Наталка Цмоць зізналася, що не завжди встигала записувати текст. А комедійний актор Марк Куцевалов звернув увагу на складність окремих слів, таких як "пітятко". У соцмережах також з'явилися численні критичні відгуки щодо диктанту.

Нагадаємо, цьогорічний текст для диктанту підготувала Євгенія Кузнєцова – українська письменниця, докторка філософії в галузі міжнародних та міжкультурних досліджень, авторка книжок "Спитайте Мієчк", "Готуємо в журбі", "Драбина". А зачитувала його українська акторка та телеведуча Наталія Сумська.

Довідка: Національний радіодиктант – щорічна акція, під час якої українці в Україні та за кордоном одночасно пишуть диктант, щоб перевірити знання мови та об'єднатися навколо культури.

Проводиться з 2000 року Суспільним мовником. Диктант читають відомі мовознавці або письменники, а учасники, які пишуть без помилок, отримують відзнаки.