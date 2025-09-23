Потери РФ за сутки: более тысячи солдат, 2 самолета и вертолет
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1010 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили пять танков, 2 самолета и вертолет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и уничтожили вражеский тягач "Витязь", по которому россияне перевозили личный состав, оружие и провизию на свои позиции.
