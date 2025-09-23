Втрати РФ за добу: понад тисячу солдатів, 2 літаки і гелікоптер
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1010 російських загарбників. Також ЗСУ знищили п'ять танків, 2 літаки та гелікоптер
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та знищили ворожий тягач "Вітязь", яким росіяни перевозили особовий склад, зброю та провізію на свої позиції.
Нічна дронова атака на Кіровоградщину: рятувальники ліквідовують наслідкиВсі новини »
23 вересня 2025, 08:27Затримки на залізниці через обстріли Кіровоградщини: які поїзди прямують із запізненням
23 вересня 2025, 07:55Росіяни вдарили по Запоріжжю: рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого
23 вересня 2025, 07:09
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Агента ФСБ у Хмельницькому впіймали "на гарячому": збирав координати для ударів по Україні
23 вересня 2025, 10:56COVID-19 в Україні: за тиждень зафіксовано 19 смертей і майже 12 тисяч нових випадків
23 вересня 2025, 10:42РФ обстріляла Україну трьома ракетами та понад сотнею дронів: як відпрацювала ППО
23 вересня 2025, 10:19$6 500 за мовчання про СЗЧ: хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему
23 вересня 2025, 09:43Зустріч Трамп-Зеленський: зброя буде, санкції – навряд
23 вересня 2025, 09:15Ворог атакував Одещину: загинула жінка, пошкоджено готель та будинок культури
23 вересня 2025, 09:02Нічна дронова атака на Кіровоградщину: рятувальники ліквідовують наслідки
23 вересня 2025, 08:27На Львівщині викрили банду, яка вимагала гроші в сиріт-переселенців: суд виніс вирок
23 вересня 2025, 08:16Затримки на залізниці через обстріли Кіровоградщини: які поїзди прямують із запізненням
23 вересня 2025, 07:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі блоги »