09:43  23 вересня
$6 500 за мовчання про СЗЧ: хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему
07:39  23 вересня
Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
00:20  23 вересня
Співачка Юлія Саніна зізналась, через що може сваритися з чоловіком
23 вересня 2025, 08:40

Втрати РФ за добу: понад тисячу солдатів, 2 літаки і гелікоптер

23 вересня 2025, 08:40
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1010 російських загарбників. Також ЗСУ знищили п'ять танків, 2 літаки та гелікоптер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та знищили ворожий тягач "Вітязь", яким росіяни перевозили особовий склад, зброю та провізію на свої позиції.

Україна РФ війна ЗСУ Генштаб техніка втрати
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
