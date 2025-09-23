20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
18:30  22 вересня
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
18:29  22 вересня
На Прикарпатті чоловік вбив знайомого сокирою
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 01:20

Україна "заробила" майже 718 мільйона доларів на експорті м'яса

23 вересня 2025, 01:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Протягом 2025 року Україна експортувала м'яса птиці на понад 700 мільйонів доларів. Це більше, аніж минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що протягом січня-серпня 2025 року Україна експортувала 294,1 тис. тонн м’яса та їстівних субпродуктів птиці. Це на2,5% менше, аніж минулого року.

У грошовому еквіваленті це близько 718 мільйонів доларів. Для порівняння, минулого місяця це було 717 мільйонів доларів. Тож, експорт зріс на 13,3%. Серед головних покупців Нідерланди (23,2%), Велика Британія (15,3%) та Саудівська Аравія (13,4%).

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
експорт аграрії
Через посуху аграрії Херсонщини втратили майже мільярд гривень
10 вересня 2025, 17:09
В Україні різко скоротився експорт соняшникової олії
02 вересня 2025, 17:59
Експорт українського металу обвалився на третину, – дані GMK
01 вересня 2025, 13:28
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
"Я чекаю пропозицій": Леся Нікітюк зізналась, чи хоче повернутися в кіно
23 вересня 2025, 02:00
Чи повернеться KAZKA на Євробачення: солістка гурту розставила крапки над "і"
23 вересня 2025, 01:40
"Це вимушена міра": акторка Катерина Кузнецова розповіла, чому періодично виїжджає за кордон
23 вересня 2025, 01:00
Співачка Наталія Могилевська зізналась, як відрізняються її доньки
23 вересня 2025, 00:40
Співачка Юлія Саніна зізналась, через що може сваритися з чоловіком
23 вересня 2025, 00:20
Як в Україні змінились ціни на продукти: що подорожчало більше, а що подешевшало
22 вересня 2025, 23:55
Акторка Наталка Денисенко відкриває власну справу: перші подробиці
22 вересня 2025, 22:15
У Львові побили 18-річну дівчину: поліція встановила нападниць
22 вересня 2025, 21:49
Конфлікт на дорозі переріс у бійку: на Рівненщині чоловік поранив знайомого ножем
22 вересня 2025, 21:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »