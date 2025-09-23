Ілюстративне фото

Протягом 2025 року Україна експортувала м'яса птиці на понад 700 мільйонів доларів. Це більше, аніж минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що протягом січня-серпня 2025 року Україна експортувала 294,1 тис. тонн м’яса та їстівних субпродуктів птиці. Це на2,5% менше, аніж минулого року.

У грошовому еквіваленті це близько 718 мільйонів доларів. Для порівняння, минулого місяця це було 717 мільйонів доларів. Тож, експорт зріс на 13,3%. Серед головних покупців Нідерланди (23,2%), Велика Британія (15,3%) та Саудівська Аравія (13,4%).

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).