На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 15:35

У Варшаві троє чоловіків жорстоко побили українців: у чому причина

05 вересня 2025, 15:35
Фото: Polska Policja
У варшавському районі Бялоленка ввечері 4 вересня стався жорстокий напад на молодих українців. За даними поліції, нападники спочатку висловлювали образливі висловлювання та нецензурну лайку через їхню національність, а потім вдались до фізичного насильства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання Raport Warszawski.

Зазначається, що біля одного з магазинів Варшави невідомі спровокували конфлікт, а потім жорстоко побили українців. Одному з потерпілих знадобилася допомога медиків.

Свідок події, яка перебувала поряд із потерпілими, викликала поліцію та зафіксувала напад на відео.

На виклик прибули співробітники слідчо-оперативної групи. Вони зібрали докази, опитали свідків і підготували орієнтування на нападників.

"Поліцейські негайно розпочали дії, щоб встановити та затримати нападників", – зазначила надкомісар Поліна Онишко.

Уже наступного дня правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, а трохи пізніше в одній із квартир – ще двох нападників віком 28 та 36 років. Під час обшуку в одного з них правоохоронці виявили наркотик мефедрон.

Затриманим висунули обвинувачення:

  • 41-річний чоловік відповідатиме за участь у побитті;
  • 28-річному інкримінують тілесні ушкодження, національні образи та погрози свідкові;
  • 36-річному закидають побиття, образи та зберігання наркотиків. До того ж він уже мав проблеми із законом, що може посилити покарання.

Суд відпустив підозрюваних під поліцейський нагляд, заборонивши їм контактувати з жертвами й одне з одним.

Як відомо, у Польщі за побиття та образи на національному ґрунті передбачено покарання до п'яти років ув’язнення. Поліція підкреслює, що мотив злочину був пов’язаний саме з національністю постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно Польща вислала з країни 15 громадян України, яких визнано небезпечними для громадського порядку та безпеки. Їмзаборонили в'їжджати до Польщі протягом 5-10 років.

підозра українці поліція конфлікт напад Польща Варшава національність
05 вересня 2025
