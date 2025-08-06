Украинские военные ликвидировали еще более 1000 оккупантов
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1010 оккупантов, уничтожили 3 реактивные системы залпового огня и более 30 артсистем врага. Общие боевые потери российских войск на войне против Украины составляют около 1 059 270 человек
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 6 августа 2025 года ориентировочно составляют:
Напомним, украинские пограничники показали, как уничтожили мототехнику, грузовик и танк врага в Донецкой области.
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